Miliony za wybory, które się nie odbędą

Na razie nie wiadomo, ile kosztowały wybory 10 maja, które się nie odbędą. Sam druk kart wyborczych to koszt około 4 milionów złotych, a swoje zaangażowanie w organizację tych wyborów Poczta Polska wyceniała nawet na ponad 600 milionów – wynika z informacji tvn24.pl.

Jak dotąd główne koszty organizacji wyborów, których nie będzie, pokryły dwie publiczne spółki: Poczta Polska oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Sięgały do swoich rezerw na mocy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który zobowiązał je do przygotowania wyborów. Obydwie spółki nie mają jednak podpisanych umów na te działania z nadzorującymi je ministerstwami: aktywów państwowych w przypadku Poczty Polskiej oraz spraw wewnętrznych w przypadku PWPW.

Tajemnica spółki

- Szacunki opiewały na sumę ponad 600 milionów. Ostatecznych dotąd jeszcze nie ma, będą niższe, gdyż przecież do wyborów nie doszło – mówi tvn24.pl urzędnik z ministerstwa aktywów, prosząc o zachowanie anonimowości. Tę wycenę operacji wyborczej potwierdziliśmy w niezależnych źródłach.

Również rzecznik resortu aktywów państwowych nie odpowiedział w czwartek na pytanie TVN24 o "pełny koszt druku kart do głosowania/pakietów wyborczych, opłacanych z pieniędzy publicznych". Jak wskazał, ministerstwo nie jest właściwym podmiotem do wypowiadania się na temat druku kart, bo to nie MAP zlecało tę usługę. Powołał się na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego.