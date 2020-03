Głosowanie korespondencyjne dla osób na kwarantannie i powyżej 60 lat. PiS pod osłoną nocy zmienia Kodeks wyborczy

Posłowie opozycji poinformowali w nocy na Twitterze o złożeniu przez PiS poprawki do tej noweli, zmieniającej Kodeks wyborczy. "Dzieje się. PiS w tej chwili wrzuca nagle do ustawy Covid poprawkę zmieniająca kodeks wyborczy. Wprowadzają głosowanie korespondencyjne dla ludzi chorych, na kwarantannach i wszystkich po 60 roku życia. To zmiana kodeksu, czyli powinna być robiona w innym trybie" - napisał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.

Wśród przyjętych ostatecznie poprawek do ustawy znalazły się między innymi dwie zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich dotyczy zmiany Kodeksu wyborczego i rozszerza zakresu głosowania korespondencyjnego. Zakłada, że głosować korespondencyjnie będą mogli wyborcy "podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych", a także ci "którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat". Inny zmieniony tą poprawką przepis zakłada, że głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich, natomiast wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni). Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów. Szczegóły głosowania korespondencyjnego w tym sposób i tryb otwierania kopert z głosami oddanymi korespondencyjne ma ustalać minister właściwy do spraw łączności (obecnie minister infrastruktury) w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA, ministra zdrowia i PKW.