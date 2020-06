Głosowanie wyłącznie korespondencyjne w dwóch gminach. Rekomendacje ministra zdrowia, decyzja PKW

W dwóch gminach - Baranowie i Marklowicach - wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej, z wyjątkiem dotyczącym jednego obwodu głosowania. Tak zdecydowała w piątek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza po rekomendacjach przekazanych jej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. PKW podjęła w tej sprawie dwie uchwały.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Głosowanie będzie możliwe w godzinach od 7 do 21. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną - w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał w piątek do Państwowej Komisji Wyborczej rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tak zwany wskaźnik zapadalności na COVID-19 przekracza 100 na 10 000 mieszkańców.

Są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie). Resort przekazał, że obie gminy należą do powiatów, w których notuje się wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, czyli powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego.

"Wskazaliśmy te najbardziej ryzykowne gminy"

Jak powiedział Szumowski, "okazuje się, że większość powiatów nie ma aż tak wysokich wskaźników" zachorowań. - Wybraliśmy te powiaty, które miały najwyższe [wskaźniki - przyp. red.]. Na podstawie powiatów zrobiliśmy analizę gmin - wyjaśnił.

Szumowski: wybraliśmy te powiaty, które miały najwyższe wskaźniki TVN24

- W tej chwili mamy raczej tendencje spadkowe niż wzrostowe, więc wskazaliśmy te najbardziej ryzykowne gminy - powiedział szef resortu zdrowia.

Zakażenia i uprawnieni do głosowania w obu gminach

W powiecie kępińskim, gdzie znajduje się gmina Baranów, odnotowano do 19 czerwca 443 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. 164 osoby wyzdrowiały. W gminie uprawnionych do głosowania jest 6325 osób.

W gminie Marklowice odnotowano do 19 czerwca łącznie 77 przypadków potwierdzonych zakażeń koronawirusem, jedna osoba jest hospitalizowana, a 15 osób wyzdrowiało. Jedna osoba zmarła. W tej gminie uprawnionych do głosowania jest 4268 osób.

Minister zdrowia zarekomendował gminy, gdzie przeprowadzone mają być wybory wyłącznie korespondencyjne: Baranów i Marklowice Google Maps

PKW przychyla się do rekomendacji z jednym wyjątkiem

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał po godzinie 19, że minister zdrowia osobiście uczestniczył w posiedzeniu, podczas którego Komisja zadawała mu pytania. Przekazał, że w tej sprawie podjęto dwie uchwały w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak Rafał Guz/PAP

Pierwsza z nich dotyczy gminy Baranów w powiecie kępińskim z wyłączeniem obwodu głosowania numer 7, utworzonego w oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym z siedzibą w Grębaninie. Szef PKW wyjaśnił, że na terenie jest siedem obwodów głosowania, z czego sześć jest stałych, a siódmy jest wspomnianym ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym. - Zgodnie z ustawą z 2 czerwca [o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego - przyp. red.], w odrębnych obwodach nie można przeprowadzać głosowania korespondencyjnego - powiedział Marciniak.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Druga uchwała PKW dotyczy gminy Marklowice.

- Ze słów pana ministra zdrowia wynika, że nie przewiduje on innych wniosków - powiedział szef PKW. Dodał, że mieszkańcy ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdujących się na terenie wspomnianych gmin mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego do 24 czerwca, czyli do środy.

Do 21 czerwca PKW może na wniosek ministra zdrowia wydać uchwałę zarządzającą, że na terenie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

PKW podjęła dwie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej TVN24

Lokale wyborcze w wymienionych gminach będą działać podczas głosowania 28 czerwca. Według ustawy o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Jak mówią przepisy, koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do komisji wrzucane są do urny wyborczej.

Mieszkańcy gmin Baranów i Marklowice mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której są ujęci w spisie wyborców do 26 czerwca. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną.

Istnienie takiej opcji w świetle prawa potwierdza Państwowa Komisja Wyborcza, jednak jej nie rekomenduje. - Trzeba mieć na uwadze zdrowie osób najbliższych, rodziny, innych wyborców, członków komisji wyborczych. Nie wiem, czy będzie to właściwa postawa - skomentował wybór takiej możliwości przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Autor:akw//now

Źródło: tvn24.pl, TVN24