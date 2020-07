Dziennikarka zasłabła, przepytując Trzaskowskiego. "Rzeczywiście jest bardzo gorąco"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski, po kolejnym dniu kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi, przyjechał do Leszna. Tam przez półtorej godziny - w ramach nazwanej przez jego sztab "Areny Prezydenckiej" - odpowiadał na pytania dziennikarzy z różnych mediów.

Trzaskowski odparł, że gwarancja jest taka, że podejmuje on "jasne zobowiązania". - Nie zmieniam zdania pod wpływem kampanii wyborczej, tylko pod wpływem wielu lat obserwacji. Od wielu lat i miesięcy słyszy pani moje wypowiedzi, które mówią, że dzisiaj dochodzimy jasno do konkluzji, że nie może być mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego - oświadczył, zwracając się do Burzyńskiej.