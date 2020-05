"Debata Faktów: kiedy wybory?". Czy głosowanie powinno się odbywać w czasie epidemii? Relacja na żywo

Kosiniak-Kamysz: Jeżeli państwo jest długotrwale podzielone, staje się państwem słabym, bezbronnym. W takich sytuacjach dochodziło do upadku naszej ojczyzny. Nie wolno do tego dopuścić. Jeśli będziemy trwali w takich podziałach, jest groźba, że dojdzie do najgorszych scenariuszy.