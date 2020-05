"Próba wpływania na proces legislacyjny jest typowym naruszeniem zasad związanych z konfliktem interesów"

Wygląda to wyraźnie na konflikt interesów - ocenił w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, odnosząc się do zapowiedzi spotkania prezydenta z marszałkiem Senatu. Jak wskazał, Andrzej Duda jest w tym przypadku "stroną" i w tym momencie "powinien się ograniczyć do obowiązków stricte prezydenckich".

Sędzia Stępień o "typowym naruszeniu zasad związanych z konfliktem interesów"

Sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, odnosząc się na antenie TVN24 do bieżących wydarzeń, zwrócił uwagę, że "ponieważ wybory się nie odbyły, jesteśmy w momencie zawieszenia". - Ostatni bastion obrony demokracji, jakim są wolne wybory, chwilowo upadł. Nie wiadomo, kiedy one nastąpią, a jeszcze proponuje się różnego rodzaju rozwiązania - powiedział.

Stępień w tym kontekście zauważył, że "mimo deklaracji, że procesem będzie sterowała Państwowa Komisja Wyborcza", to "wszystkich koniecznych kompetencji" PKW jeszcze nie przekazano. Stępień wymienił tu na przykład "obowiązek ogłoszenia kalendarza wyborczego", co - jak wskazał - jest "podstawową kompetencją" Komisji.

- Nie rozumiem dlaczego pan prezydent spotyka się dzisiaj z marszałkiem Senatu. Wygląda to wyraźnie na konflikt interesów, bo przecież on (prezydent - red.) jest stroną, zainteresowanym wynikiem postępowania legislacyjnego jako kandydat na prezydenta. On w tym momencie powinien się absolutnie ograniczyć do swoich obowiązków stricte prezydenckich - tłumaczył Stępień.