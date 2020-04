Burmistrz Sycowa nie chce wydać poczcie list wyborców. "Procesów się nie boję"

Wbrew opiniom ekspertów i bez podstaw prawnych trwają w Polsce przygotowania do wyborów prezydenckich. Tworzone są komisje wyborcze, drukowane karty do głosowania, a Poczta Polska żąda od samorządowców spisów wyborców. Burmistrz Sycowa - miasta, z którego pochodzi eurodeputowana PiS Beata Kempa - jest jednym z tych, którzy oświadczają, że nie przekażą tych list. Materiał Artura Zakrzewskiego, reportera "Czarno na białym".

Głos ten adresowany był między innymi do burmistrza niewielkiego Sycowa na Dolnym Śląsku, w którym rządzi Dariusz Maniak i skąd sama Kempa pochodzi. – Nie dopuszczam się obstrukcji i nie robię nic, co mogłoby być przeciwko państwu – podkreśla Dariusz Maniak. – Staram się realizować to, co jest zgodne z prawem – dodaje.