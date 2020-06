"To sposób na odwrócenie trendu albo ruch ostatniej szansy"

"To wszystko trudno nazwać efektami"

Sławomir Sierakowski ocenił, że "wizyta miała mieć i raczej będzie mieć konsekwencje dla polskiego prezydenta, niż dla amerykańskiego". Według dziennikarza Donald Trump "jest już w tak złej sytuacji sondażowej, że trudno sobie wyobrazić, co może go uratować".

Słowa były nawiązaniem do badań amerykańskiej opinii społecznej, według których w większości ogólnokrajowych badań Trump przegrywa z niemal pewnym prezydenckiej nominacji Partii Demokratycznej Joe Bidenem. Dla przykładu, w badaniu dla stacji CNN, przeprowadzonym w czerwcu, przewaga byłego wiceprezydenta nad obecnym gospodarzem Białego Domu wynosi 14 punktów procentowych.

Sierakowski ocenił, że "wizyta dla Andrzeja Dudy będzie miała bardzo negatywne konsekwencje, bo ona była wręcz upokarzająca". - Polski prezydent dostał bardzo mało czasu. Zmuszony był, aby rozmawiać o koronawirusie, o szczepionce, której nie ma, o prawdzie historycznej, dziękował za Monte Cassino - wymieniał. - To wszystko trudno nazwać efektami - przyznał.

Gość TVN24 przypomniał też słowa Dudy z konferencji prasowej, gdy polski prezydent powiedział, że "nie śmiałby" mówić prezydentowi USA, "gdzie powinni stacjonować amerykańscy żołnierze". - To gorzej niż (bycie) na kolanach - skomentował Sierakowski, dodając, że nie padło żadne oficjalne oświadczenie, a także liczby, czy konkrety w sprawie na przykład bazy amerykańskiej w Polsce.

Dziennikarz mówił także o szczepionce na koronawirusa. - Szczepionka jest przed nami, nie wiadomo, czy powstanie w Stanach Zjednoczonych, choć przyznaję, że Stany są technologicznie najbardziej zaawansowane i predestynowane do tego, żeby szczepionka powstała w Ameryce - powiedział. Dodał przy tym, że dla Donalda Trumpa "będą się liczyć pieniądze". - Kto płaci, ten dostaje - wyjaśnił.

- Polska zapłaci i przepłaci, bo Trump wie, że jak się przylatuje do niego w kampanii wyborczej, jak się ma jednego sojusznika na świecie, jak się skazało na Stany Zjednoczone, to trzeba dwa razy więcej płacić. (Trump) to twardy biznesmen, bez żadnych sentymentów - mówił Sierakowski.