Horała o słowach Dudy: nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi idealnych

W poniedziałek Andrzej Duda podczas spotkania w Końskich został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19. - Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powiedział prezydent. Dodał też, że nie jest w tym przypadku zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. - Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - zaznaczył. Później prezydent napisał na Twitterze, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych, jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego".

Horała: jeśli szczepionka powstanie, trzebą ją udostępnić, ale pozostawić wolny wybór

Gość TVN24 wskazywał, że "prace nad szczepionką na koronawirusa są bardzo szybko prowadzone, bo jest ona potrzebna". - Zazwyczaj szczepionka jest przez lata testowana na szerokiej populacji, zanim będzie wprowadzona do użytku, by się upewnić, że jest bezpieczna - zaznaczył.

Horała: chcemy uchwycić to "okienko szansy" w sprawie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

- Czy pan uważa, że prezydent, kiedy zbliża się koniec jego kadencji, to już może nie wykonywać swoich obowiązków i powinien nie korzystać ze swoich uprawnień? - odpowiedział poseł, zwracając się do prowadzącego. Podkreślił, że "kadencja prezydenta trwa do 6 sierpnia i ma on prawo korzystać ze swoich uprawnień".