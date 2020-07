"Człowiek, który zawsze był kandydatem na kandydata na różne ważne funkcje, w tej chwili najbardziej dał ciała"

Wszystko wskazuje na to, że zawiniły co najmniej dwie osoby - jedna to prawdopodobnie jakiś urzędnik przy placówce przy ONZ, ale drugą osobą powinien być pan Krzysztof Szczerski - w taki sposób Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła o odpowiedzialności za rozmowę prezydenta z rosyjskimi pranksterami. - Przede wszystkim powinna być opisana cała procedura, na którym szczeblu nie dopatrzono się wątpliwości co do tej rozmowy - zwracał uwagę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (PiS).