"Wyjątkowo antyobywatelska decyzja"

- Spodziewaliśmy się tego, że Jarosław Kaczyński zmusi prezydenta do tego, żeby podpisał tę ustawę. To pokazuje, że ten gest (Joanny - red.) Lichockiej sprzed kilku tygodni to nie był wypadek przy pracy – powiedział Adam Szłapka, nawiązując do zachowania posłanki Joanny Lichockiej podczas obrad w Sejmie.