Waszczykowski: trzymam kciuki za zwycięstwo Donalda Trumpa

Do wiosny tego roku wybory były wygrane w cuglach przez prezydenta Donalda Trumpa. Potem pandemia COVID-19 skomplikowała tę sytuację - powiedział w "Jeden na jeden" były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł PiS Witold Waszczykowski, komentując wstępne wyniki amerykańskich wyborów. Jego zdaniem kontynuacja prezydentury Trumpa "byłaby korzystna" dla Polski. Dodał przy tym, że w przypadku wygranej Joe Bidena "pewne znaki zapytania pozostają".

Amerykanie 3 listopada wybierali swojego prezydenta. Rywalizacja toczy się pomiędzy kandydatem demokratów Joe Bidenem i urzędującym republikańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Po wielu godzinach liczenia głosów wciąż wielką niewiadomą jest to, kto będzie kolejnym prezydentem USA. Do zwycięstwa w wyborach potrzebne jest zebranie 270 głosów elektorów.

"Do wiosny tego roku wybory były wygrane w cuglach przez prezydenta Donalda Trumpa"

- Do wiosny tego roku wybory były wygrane w cuglach przez prezydenta Donalda Trumpa. Potem pandemia (COVID-19) skomplikowała tę sytuację - mówił Waszczykowski.

Waszczykowski: W przypadku Bidena pewne znaki zapytania pozostają. Może być powrót do fochów

Waszczykowski przyznał, że "trzyma kciuki za zwycięstwo Donalda Trumpa". - Dlatego, że za jego kadencji relacje polsko-amerykańskie naprawdę rozwinęły się do bardzo korzystnych relacji, bardzo korzystnych dla naszego interesu polskiego. W związku z tym kontynuacja tej prezydentury, tej administracji republikańskiej pod rządami Donalda Trumpa, byłaby korzystna - ocenił.

- W przypadku (wygranej - red.) Bidena interesy pozostaną i one będą też realizowane, ale pewne znaki zapytania pozostają. Może być powrót do fochów - jak było za czasów (Baracka – red.) Obamy – na temat polityki wewnętrznej w Polsce. Nie jest to nam potrzebne - dodał były szef polskiej dyplomacji.