"W tym roku sam Biden wyciągnął rękę do Polonii"

W 2016 roku staraliśmy się opowiedzieć o Polonii, jak ważne jest prawie 13 milionów głosów. Nic się nie wydarzyło. Tym razem Joe Biden zauważył to, sam się odezwał - mówił w niedziele w TVN24 Łukasz Lipiński, współprzewodniczący oficjalnego komitetu Polonia dla Bidena.

Największe amerykańskie media (CNN, Fox News czy NBC) przekazały w sobotę, że kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Według ich projekcji wyborczych demokrata za sprawą zwycięstwa w Pensylwanii zapewnił sobie 273 głosy elektorskie (CNN informuje także o sześciu kolejnych z Nevady). Do objęcia urzędu wymagane jest uzyskanie minimum 270 głosów. Nie są to jednak ostateczne wyniki. Sztab Donalda Trumpa zapowiedział już pozwy wyborcze w kilku stanach.

Odnosząc się do decyzji wyborczych, mówił, że "w Waszyngtonie Polonia jest bardziej progresywna, także te progresywne głosy we wszystkich czterech stanach w Pensylwanii, Delaware, Wisconsin i Michigan usłyszeliśmy w tym roku".

Pytany, czy w otoczeniu Joe Bidena mamy rodaków, powiedział, że "jak najbardziej, dlatego, że Joe Biden sam wyciągnął rękę w tym roku (do Polonii - red.)". - Nie tak jak w 2016 roku, kiedy staraliśmy się opowiedzieć o Polonii, jej historię w Stanach, jak ważne jest prawie 13 milionów głosów (...) I bez odzewu, raczej obietnice i nic się nie wydarzyło. Tym razem Joe Biden zauważył to, sam się odezwał i stworzyliśmy Polish Americans for Biden - dodał.