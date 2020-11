"Będą sprawy sądowe, będzie przeliczanie głosów"

Liczenie nie jest skończone. Wszystko jeszcze może się zmienić - przekonywała w TVN24 dr Łucja Świątkowska-Cannon, współprzewodnicząca Komitetu Doradczego Polish Americans for Trump. Odniosła się do ogłoszonego w sobotę w USA zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Tego prezydentowi-elektowi nic już nie odbierze, bo jego przewaga nad Donaldem Trumpem w stanach, w których do soboty sytuacja była najbardziej niejasna, rośnie - zaznaczają media za oceanem.