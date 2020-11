Wybór jest trudny i tak zaciekłych kampanii w historii Stanów Zjednoczonych było zaledwie kilka, kiedy właściwie do końca nie można być przekonanym, kto zwycięży – mówiła we "Wstajesz i wiesz" doktor Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak stwierdziła, mimo sondażowej przewagi Joe Bidena, może zdarzyć się wszystko.

Jak tłumaczyła, "mimo że sondaże wyglądają pozytywnie dla Bidena, to wszystko może się zdarzyć". W jej ocenie, by Donaldowi Trumpowi udało się zebrać wymagane 270 głosów elektorskich, potrzebne będzie uzyskanie poparcia w kluczowych, tak zwanych wahających się stanach. Wśród nich wymieniła Florydę, Wisconsin, Arizonę, Pensylwanię i Michigan. Zwycięstwo we wszystkich tych stanach przed czterema laty dało Trumpowi prezydenturę.