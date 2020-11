Kluczowy stan dla zwycięstwa Trumpa. Ale tam przewaga nad Bidenem topnieje

Wszystkie oczy na Pensylwanię

Jeżeli przewidywania wyborcze CNN się sprawdzą i wstępne wyniki w poszczególnych stanach utrzymają się, przegrana Trumpa w Pensylwanii będzie oznaczała zamknięcie jego drogi do Białego Domu - nawet jeśli urzędującemu prezydentowi uda się odbić któryś ze stanów, w których na ten moment prowadzi Joe Biden. Przy założeniu, że Donald Trump utrzyma Karolinę Północną, Georgię i Alaskę, zdobędzie jeden głos w Maine oraz odbije Arizonę i Nevadę, to ostatecznie skończy wyborczy wyścig z 265 elektorskimi głosami.

Sztab Trumpa chce interwencji w sprawie Pensylwanii

W sprawie Pensylwanii, jak i stanu Michigan, sztab Trumpa złozył już pozwy. Republikanie wzywają do tymczasowego wstrzymania liczenia głosów w obu stanach, dopóki nie uzyskają "znaczącego" dostępu do miejsc, gdzie je liczono, i dopóki nie zyskają wglądu w karty do głosowania, które już zostały otwarte i policzone.

Sztab chce również interweniować w sprawie Pensylwanii w Sądzie Najwyższym, gdyż chce rozstrzygnięcia kwestii, czy w liczeniu można uwzględnić karty do głosowania otrzymane w okresie do trzech dni po wyborach - wyjaśnił wiceszef kampanii wyborczej Trumpa Justin Clark. W tym stanie liczone będą głosy nadesłane do piątku, o ile stempel pocztowy zawiera datę do 3 listopada.