Nierozstrzygnięta walka o Biały Dom w czterech stanach

Według amerykańskich mediów demokrata Joe Biden ma już zapewnione wystarczające do prezydentury ponad 270 głosów elektorskich . Media ogłosiły to w sobotę na podstawie danych z komisji wyborczych, przyznając byłemu wiceprezydentowi USA wygraną w Pensylwanii (20 głosów elektorskich) oraz Nevadzie (6). Do rozstrzygnięcia pojedynek o Biały Dom pozostał jeszcze w czterech stanach, z czego najbardziej zacięty toczy się w zapewniającej 16 głosów elektorskich Georgii.

Na razie Joe Biden prowadzi i jest faworytem do wygrania w tym stanie na południu USA, co byłoby największą niespodzianką tegorocznych wyborów, gdyż zazwyczaj wybiera on republikanów. Demokrata ma ponad 12 tysięcy głosów przewagi, do przeliczenia pozostało - nieoficjalnie - najwyżej kilka tysięcy kart wyborczych. Różnica między Bidenem a walczącym o reelekcję Donaldem Trumpem będzie na tyle niewielka, że w Georgii niemal na pewno dojdzie do ponownego przeliczania głosów.