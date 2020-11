"Polityka propolska przeżyje wyniki wyborów"

Jest w Partii Republikańskiej i w Partii Demokratycznej bardzo duży i głęboki nie tylko sentyment, ale chęć do dobrej współpracy z Polską, bez względu na polską i amerykańską politykę - mówił w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. - Donald Trump kontynuował pozytywną politykę Baracka Obamy wobec Polski. Mam na myśli stacjonowanie wojsk amerykańskich na terytorium Polski - powiedział. Zauważył też, że "Joe Biden i jego załoga popierała wejście Polski do NATO". - Czyli jest konsensus wobec stosunków z Polską - dodał.

Pierwsze lokale wyborcze w wyborach prezydenckich w USA otworzyły się we wtorek o godzinie 12 czasu polskiego. Wyniki zaczną spływać już po północy czasu polskiego w nocy z wtorku na środę. W wyścigu o urząd prezydenta mierzą się ubiegający się o reelekcję kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump i Joe Biden, kandydat Partii Demokratycznej.

"Polityka propolska, czyli przyjaźni i współpracy między Ameryką i Polską, przeżyje wyniki naszych wyborów"

