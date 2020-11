Amerykańskie media w sobotę ogłosiły Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA. W nocy z soboty na niedzielę zaapelował on do narodu o jedność. Wcześniej wystąpiła kandydatka demokratów na wiceprezydenta USA Kamala Harris. Chwaliła Joe Bidena, oceniając, że ma odpowiednie cechy charakteru, by zjednoczyć Amerykanów. Wskazywała, że jego "osobiste doświadczenie straty daje mu poczucie sensu".

Joe Biden, którego amerykańska prasa uznała zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA, przemawiał w sobotę do narodu w Wilmington w Delaware w towarzystwie swojej rodziny. Wcześniej głos zabrała Kamala Harris, która ma być wiceprezydentem USA.

Kamala Harris w swoim wystąpieniu podkreśliła, że stawką tych wyborów była amerykańska demokracja. Zwracając się do Amerykanów podkreśliła, że ona i Joe Biden widzieli ich odwagę oraz hojność i wielkoduszność. – Przez cztery lata maszerowaliście i angażowaliście się w imię równości i sprawiedliwości – zwróciła uwagę.

Kandydatka na wiceprezydenta USA Kamala Harris Robert Deutsch/PAP/EPA

"Wybraliście nadzieję, jedność, przyzwoitość, naukę i prawdę"

- Jasno pokazaliście, czego chcecie. Wybraliście nadzieję, jedność, przyzwoitość, naukę i prawdę. To wy wybraliście Joe Bidena jako następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedziała Kamala Harris do zgromadzonych w Wilmington. Chwaliła także Bidena, oceniając, że ma odpowiednie cechy charakteru, by zjednoczyć Amerykanów. Wskazywała, że jego "osobiste doświadczenie straty daje mu poczucie sensu".

Harris nawiązywała w ten sposób do życiowej tragedii, jaka spotkała Bidena w grudniu 1972 roku, kilka tygodni po wielkim politycznym sukcesie – wygranej w wyborach na senatora w wieku 30 lat. W wypadku samochodowym zginęła wtedy jego żona i roczna córeczka.

Zwróciła uwagę, że może stać się pierwszą kobietą zajmującą stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. – Nie będę ostatnią – podkreśliła. – Każda dziewczynka obserwująca to wydarzenie, widzi że nasz kraj jest krajem wielkich możliwości – dodała. - Droga przed nami nie będzie łatwa, ale Ameryka jest na to gotowa. Tak samo jesteśmy ja i Joe. Wybraliśmy prezydenta, który reprezentuje to, co w nas najlepsze. Którego przedstawiciele innych krajów będą szanować – stwierdziła Kamala Harris.

Autor:asty/dap

Źródło: PAP