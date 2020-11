Joe Biden stawia na kobiety w gospodarce i zespole prasowym

Nazwiska kandydatek do objęcia najważniejszych stanowisk gospodarczych w nowej administracji USA ogłosił w poniedziałek zespół Joe Bidena. Sekretarzem skarbu ma zostać 74-letnia Janet Yellen. Wcześniej przedstawiono przyszły zespół prasowy prezydenta elekta. Rzeczniczką Białego Domu zostanie Jen Psaki, która pracowała już w administracji Baracka Obamy.

Jak przekazał korespondent "Faktów TVN" w Waszyngtonie Marcin Wrona, jutro Joe Biden oficjalnie ogłosi, że Janet Yellen będzie sekretarzem skarbu USA. To raz pierwszy w historii, gdy kobieta będzie pełniła tę funkcję.

Oczekuje się, że to na niej będzie spoczywał największy ciężar w wyciąganiu amerykańskiej gospodarki z pandemicznego kryzysu. W przeszłości Yellen opowiadała się za możliwością użycia tzw. "helicopter money" - wysyłania pieniędzy bezpośrednio podatnikom - jako sposobu ratowania gospodarki w poważnym kryzysie.

Marcin Wrona poinformował również, że szefową Biura Zarządzania i Budżetu będzie Neera Tanden. 50-latka to szefowa liberalnego think tanku Center for American Progress. Przez wiele lat była doradczynią Hillary Clinton. Jeśli otrzyma stanowisko szefowej Biura Zarządzania i Budżetu (OMB), będzie w głównej mierze odpowiedzialna za tworzenie propozycji budżetu.