"Udowodniliśmy, że demokracja bije głęboko w sercu Ameryki". Joe Biden pisze do zwolenników

W obliczu bezprecedensowych przeszkód rekordowa liczba Amerykanów oddała głos. Udowodniliśmy raz jeszcze, że demokracja bije głęboko w sercu Ameryki – napisał Joe Bieden w mailu skierowanym do swoich zwolenników. W sobotę demokrata, dzięki przewidywanej wygranej w Pensylwanii, uzyskał 273 głosy elektorów, o trzy więcej niż wymagane do objęcia urzędu prezydenta minimum. Sześć kolejnych głosów otrzymał dzięki wygranej w Nevadzie.

Trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich w USA. Mimo że cztery stany (Alaska, Arizona, Karolina Północna i Georgia) nadal nie ogłosiły wstępnych wyników, to po przewidywanym zwycięstwie Joe Bidena w Pensylwanii, które dało mu 20 głosów elektorskich, kandydat demokratów przekroczył próg wymaganych 270 potrzebnych do objęcia funkcji prezydenta. Sześć kolejnych głosów Biden otrzymał dzięki wygranej w Nevadzie.

"Udowodniliśmy, że demokracja bije głęboko w sercu Ameryki"

W sobotę o 17 czasu polskiego, Joe Biden, który na wynik wyborów oczekiwał w swoim domu w Wilmington, w stanie Delaware, podziękował w mailu do swoich zwolenników za wsparcie. "Jestem zaszczycony zaufaniem, jakim naród amerykański obdarzył mnie i wiceprezydent elekt Kamalę Harris" – czytamy w liście kandydata Partii Demokratycznej.

Zdaniem Bidena, po zakończeniu kampanii prezydenckiej "przyszedł czas by odłożyć gniew i szorstką retorykę i zjednoczyć się jako naród". "To jest czas, by Ameryka się zjednoczyła i uleczyła" - dodał.