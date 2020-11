Joe Biden: Naród tego kraju przemówił. Dał nam pewne zwycięstwo

Amerykańskie media w sobotę ogłosiły Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA. Były wiceprezydent podczas przemówienia podkreślił, że to naród dał jemu i kandydatce na wiceprezydenta Kamali Harris pewne zwycięstwo. W wystąpieniu przed Chase Center w Wilmington deklarował, że "to czas na uzdrowienie Ameryki".

W wystąpieniu przed Chase Center w Wilmington deklarował, że "to czas na uzdrowienie Ameryki" i mówił że powoła zespół ekspertów do walki z koronawirusem. Apelował o obniżenie temperatury sporu politycznego i przestanie traktowania swoich przeciwników politycznych jako wrogów. Obiecywał stworzenie szerokiej koalicji ludzi o różnym pochodzeniu.

Amerykańskie media ogłosiły Bidena zwycięzcą wyborów

Na cztery dni po wyborach do przeliczenia pozostało już na tyle mało głosów, że największe amerykańskie telewizje - między innymi CNN, zgodnie przyznały demokracie zwycięstwo w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Łącznie ma ich już ponad 270, co zapewnia mu prezydenturę. W USA media tradycyjnie przyznają zwycięstwa wyborcze w poszczególnych stanach jeszcze na podstawie częściowych danych z komisji .

Trump: to ja wygrałem te wybory

Donald Trump nie uznaje jeszcze swojej porażki w wyborach prezydenckich w USA. Na Twitterze napisał, że dochodziło do nieprawidłowości, które polegały m.in. na niedopuszczaniu obserwatorów jego partii do lokali wyborczych.

"Obserwatorzy nie byli wpuszczani do lokali wyborczych. To ja wygrałem te wybory, zdobyłem 71 000 000 ważnych głosów. Działy się złe rzeczy, których nasi obserwatorzy nie mogli zobaczyć. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Miliony kart zostało wysłanych do osób, nie mających prawa do głosowania" - napisał Trump.