Trump oddał głos. "To wielki zaszczyt"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w sobotę, że zagłosował w wyborach prezydenckich. Oficjalnie odbędą się one 3 listopada, ale głosy można oddawać już teraz.

Tak zwane early voting, czyli wcześniejsze głosowanie, rozpoczęło się w części stanów już we wrześniu. W związku z pandemią COVID-19 rozszerzono możliwość głosowania korespondencyjnego. Wyborcy mogą oddawać głosy pocztą, osobiście oraz np. wrzucać do specjalnych monitorowanych skrzynek.

Biden prowadzi w sondażach

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada. Prognozowana jest rekordowa frekwencja, do której przyczyni się masowe głosowanie korespondencyjne. We wczesnym głosowaniu udział wzięło do piątku ponad 47,5 mln obywateli USA. W większości sondaży przewodzi kandydat demokratów Joe Biden, ale w 2016 roku Trump także nie był przedwyborczym faworytem.