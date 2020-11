Trump: nie spocznę dopóki naród amerykański nie uzyska uczciwego podliczenia głosów

Trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich w USA. Mimo, że pięć stanów (Alaska, Nevada, Arizona, Karolina Północna i Georgia) nadal nie ogłosiło wstępnych wyników, to po przewidywanym zwycięstwie Joe Bidena w Pensylwanii, które dało mu 20 głosów elektorskich, kandydat demokratów przekroczył próg wymaganych 270 elektorów potrzebnych do objęcia funkcji prezydenta.

Trump: wszyscy wiem, dlaczego Joe Biden tak bardzo się spieszy

"W Pensylwanii na przykład naszym obserwatorom nie zezwolono na pełnoprawny dostęp do nadzorowania procesu podliczenia głosów. To legalne głosy zadecydują o tym, kto jest prezydentem, a nie doniesienia medialne" – oświadczył urzędujący prezydent.

Trump zapowiada postępowania sądowe

Jak przekazał Donald Trump, "od poniedziałku nasz sztab zacznie postępowanie sądowe, aby zagwarantować pełne przestrzeganie procedur wyborczych oraz umocowanie prawomocnego zwycięzcy". "Naród amerykański ma prawo do uczciwych wyborów, co oznacza przeliczenie wszystkich legalnych kart do głosowania oraz nieprzeliczanie głosów nielegalnych. To jest jedynym sposobem zapewnienia pełnego zaufania ludzi dla naszych wyborów" – napisał.