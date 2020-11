Trump o "skradzionych" wyborach, Biden o świętości demokracji

Ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump przekonywał na konferencji prasowej, że dochodzi do nieprawidłowości podczas zliczania głosów. - Będzie bardzo dużo pozwów, bo nie możemy sobie pozwolić na to, by ukradziono nam wybory – zapowiedział. Kontrkandydat Trumpa Joe Biden podkreślał z kolei, że wybory są święte, a demokracja wymaga cierpliwości.

- Nie było żadnej niebieskiej fali (niebieski to kolor demokratów - red.), jak przewidywano, zamiast tego była czerwona fala (czerwony to kolor republikanów - red.). – podkreślił. - Naszym celem jest obrona uczciwości tych wyborów, nie pozwolimy wyciszyć głosu naszych wyborców. Będzie bardzo dużo pozwów, bo nie możemy sobie pozwolić na to, by ukradziono nam wybory – zapowiedział. Ubiegający się o reelekcję prezydent ocenił, że jest "masa niejasności". – Nie możemy tego tolerować – podkreślił. W ocenie prezydenta jego zwycięstwo "zostało skradzione". Jak zauważają amerykańskie media, nie przedstawił żadnych dowodów na rzekome fałszerstwa wyborcze.