Mieli wystąpić razem, będą osobno. W dwóch różnych telewizjach

Dwóch przeciwników w wyborach rozpisanych na 3 listopada miało odbyć w czwartek drugą debatę prezydencką 15 października. W związku ze zdiagnozowaniem u Donalda Trumpa koronawirusa komisja do spraw debat prezydenckich zaproponowała, by odbyła się ona w formie zdalnej, na co nie zgodził się urzędujący prezydent. Ostatecznie instytucja ta podjęła decyzję o odwołaniu spotkania.