Deklaracja, która może zaszkodzić Bidenowi. "Będziecie o tym pamiętali w Teksasie, w Pensylwanii, w Oklahomie?"

"To prawdopodobnie nie będzie miało [dla Bidena - przyp. red.] dobrego wpływu w stanach, o które toczy się walka w listopadzie, jak Teksas czy Pensylwania" - stwierdza "Washington Post", pisząc o deklaracji 78-letniego byłego wiceprezydenta. W trakcie debaty w Nashville demokrata, pytany przez swojego wyborczego rywala o to, "czy zamknie przemysł naftowy", odpowiedział, że wygasi go. Donald Trump ocenił, że to "duże oświadczenie", z czym demokrata się zgodził.