Bernie Sanders: wyzwanie polega na tym, aby dotrzeć do ludzi i powiedzieć "słyszymy twój ból"

Senator Bernie Sanders pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. - Te wybory dotyczyły tego, czy pozostaniemy krajem, który wierzy w konstytucję, wierzy w rządy prawa i wierzy w demokrację. I dzięki Bogu, zwyciężyła demokracja - powiedział dawny rywal Bidena w prawyborach w CNN.

Największe amerykańskie media (CNN, Fox News czy NBC) przekazały w sobotę, że kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Według ich projekcji wyborczych demokrata za sprawą zwycięstwa w Pensylwanii zapewnił sobie 273 głosy elektorskie (CNN informuje także o sześciu kolejnych z Nevady). Do objęcia urzędu wymagane jest uzyskanie minimum 270 głosów. Nie są to jednak ostateczne wyniki. Sztab Donalda Trumpa zapowiedział już pozwy wyborcze w kilku stanach.

"Nadszedł czas, aby ludzie pracujący zostali wysłuchani"

Zdaniem Sandersa wyzwaniem dla Bidena będzie zbliżenie do siebie Amerykanów. - Nie zazdroszczę Joe Bidenowi z powodu ogromnych, olbrzymich wyzwań, przed którymi stoi, w tym systemowego rasizmu, zmian klimatycznych, rozpadającej się infrastruktury. Z tym będzie musiał się uporać - podkreślił Sanders i stwierdził, że zadaniem demokratów w tej chwili jest zrzeszanie ludzi wokół programu, który działa dla wszystkich.

- Wyzwanie polega na tym, aby dotrzeć do ludzi i powiedzieć: "słyszymy twój ból". Teraz nadszedł czas, aby ludzie pracujący zostali wysłuchani i aby się z nimi zmierzyć - dodał.

"Amerykanie chcą, aby Kongres miał odwagę przejąć władzę"

Według Sandersa Biden ma "bardzo silny mandat" do wdrażania progresywnego programu dotyczącego takich kwestii jak imigracja, płaca minimalna i opieka zdrowotna.

- Jeśli spojrzeć na ten kraj po kolei i na to, czego chcą Amerykanie, to oni chcą agendy, która będzie w ich obronie, dla rodzin pracujących - czarnoskórych, białoskórych i Latynosów. To jest program, którego chcą i chcą, aby Kongres miał odwagę przejąć władzę - podkreślił Sanders.