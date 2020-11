Merkel: Ameryka jest i pozostanie naszym najważniejszym sojusznikiem

Merkel: Jesteśmy sojusznikami w NATO. Dzielimy wspólne wartości i interesy

Urzędujący prezydent Donald Trump krytycznie odnosił się do zaangażowania Niemiec w Sojusz Północnoatlantycki, zarzucając temu państwu, że nie spełnia NATO-wskich warunków finansowania obronności. - Ameryka jest i pozostanie naszym najważniejszym sojusznikiem. USA słusznie oczekują od nas, że podejmiemy większe starania, by zadbać o nasze bezpieczeństwo i stanąć w obronie naszych przekonań – zaznaczyła kanclerz.

– My Niemcy i my Europejczycy wiemy, że w XXI wieku musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność – oświadczyła Merkel.

Przed Bidenem "herkulesowe zadanie" zjednoczenia i "uzdrowienia kraju"

Do wyborów w USA odniósł się także szef MSZ Niemic Heiko Maas. - Istotą demokracji jest to, że są zwycięzcy i przegrani. To może jeszcze nie docierać do prezydenta USA Donalda Trumpa - powiedział w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD.