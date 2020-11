Ameryka wybiera. Oglądaj wieczór i poranek wyborczy w TVN24 i na tvn24.pl

3 listopada Amerykanie wybiorą człowieka, który na kolejne cztery lata stanie na czele najpotężniejszego państwa na świecie. O Biały Dom walczą urzędujący prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden. By wygrać, trzeba zdobyć minimum 270 głosów elektorskich. Któremu z kandydatów się to uda? We wtorek zapraszamy na wieczór wyborczy, a w środę - na poranek wyborczy w TVN24 i na tvn24.pl.