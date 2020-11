Druga żona, pierwsza dama. "Zwróciła mi życie". Kim jest Jill Biden?

Jeśli potwierdzą się przewidywania największych amerykańskich mediów i Joe Biden zostanie 46. prezydentem USA, to Jill Biden stanie u jego boku jako pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nie jest dla niej ziemią nieznaną, była już drugą damą w czasie, gdy jej mąż pełnił funkcję wiceprezydenta. Dla obojga jest to drugie małżeństwo, poznali się na randce w ciemno.

Według projekcji najważniejszych amerykańskich mediów to Jill Biden zostanie pierwszą damą Stanów Zjednoczonych u boku zwycięskiego kandydata demokratów Joe Bidena . Kim jest kobieta, która w funkcji gospodyni Białego Domu zastąpi Melanię Trump? Jak pisze brytyjski dziennik "The Herald", Jill Biden sama siebie określa jako introwertyczkę i "dożywotnią edukatorkę".

Jest najstarszą z pięciu córek Bonny i Donalda Jacobsów z Willow Grove w hrabstwie Montgomery w Pensylwanii. Przyszła na świat w czerwcu 1951 roku. Jej dziadek pochodził z Sycylii - po przybyciu do USA zmienił swe rodowe nazwisko Giacoppa na Jacobs.

Pierwszy raz "I do" powiedziała w wieku 18 lat, wychodząc za Billa Stevensona. Małżeństwo przetrwało pięć lat.

Bidenowie poznali się na randce w ciemno

"Byłam na ostatnim roku studiów, spotykałam się z facetami w dżinsach, chodakach i T-shirtach. On podszedł do mnie, miał na sobie sportowy płaszcz i mokasyny, a ja pomyślałam: 'Boże, to nigdy się nie uda, nawet za milion lat!'" - wspominała w rozmowie z magazynem "Vogue".