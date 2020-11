Czego do zwycięstwa potrzebuje Biden, a czego Trump. Możliwe scenariusze

Wstępne przewidywania wyborcze, bazujące na częściowych wynikach z poszczególnych stanów, wskazują na przewagę Joe Bidena w walce o Biały Dom. Ani kandydat demokratów, ani republikanin Donald Trump nie zdobyli jednak jeszcze wymaganych do objęcia urzędu 270 głosów elektorskich. Co musiałoby się stać, by kandydaci na prezydenta USA mogli myśleć o ostatecznym zwycięstwie?

Trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Znane są już wstępne wyniki z 44 stanów, jednak po wielu godzinach wciąż nie wiadomo, kto będzie kolejnym prezydentem. Wyniki nie napawały optymizmem demokratów we wtorek wieczorem, jednak środowy poranek przyniósł im dobre wieści, głównie za sprawą głosów pocztowych, które przechyliły szalę na ich stronę w Michigan i Wisconsin.

Donald Trump w dniu wyborów oświadczył: - Wygraliśmy to, wiem, że tak się stało. Prezydent deklarował też, że wygrał między innymi w Georgii, Karolinie Północnej i Pensylwanii, gdzie wciąż trwa liczenie głosów, a media nie przyznały w nich żadnemu z kandydatów wygranej.

Według analizy przedstawionej przez CNN 78-letni Joe Biden prowadzi w wyścigu o Biały Dom. CNN przyznaje mu 253 głosy elektorskie, a demokrata prowadzi również w zapewniającej 11 głosów elektorskich Arizonie oraz w Nevadzie, gdzie elektorów jest sześciu. Po wyborczej nocy pełnej zwrotów akcji u bukmacherów jest już murowanym faworytem do końcowego zwycięstwa.

Mimo przewagi Bidena do rozdania są nadal 72 głosy elektorskie - 20 z Pensylwanii, 16 z Georgii, 15 z Karoliny Północnej, 11 z Arizony, 6 z Nevady, 3 z Alaski i 1 z Maine (tutaj głosy rozdzielane są proporcjonalnie, a 3 przypadły już kandydatowi Partii Demokratycznej).

Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych PAP

Scenariusz dla Donalda Trumpa

Jeszcze we wtorek wydawało się, że Donald Trump może pewną przewagą głosów zwyciężyć w wyborach prezydenckich. Już w środę rano czasu polskiego okazało się jednak, że po przeliczeniu głosów pocztowych urzędujący prezydent stracił Wisconsin, a kilka godzin później także Michigan.

Z obu kandydatów to właśnie Trump jest na gorszej pozycji. Nie oznacza to jednak, że nie ma szans na reelekcję. Zakładając, że przewidywania stacji CNN bazujące na częściowych wynikach z poszczególnych stanów oraz sondażach exit poll się sprawdzą, obecnemu prezydentowi do reelekcji brakuje 57 głosów elektorskich. Co musi zrobić, by je zdobyć?

Donald Trump PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Po pierwsze - nie stracić stanów, w których na ten moment utrzymuje przewagę. Trump niewielką liczbą głosów prowadzi w Georgii i Karolinie Północnej. W Pensylwanii Biden traci do niego blisko 200 tysięcy głosów, jednak tam do zliczenia pozostało nadal ponad 700 tysięcy kart - w tym z dużych ośrodków miejskich, tradycyjnie popierających Partię Demokratyczną.

Pensylwania, Karolina Północna, Georgia i Alaska - skąd wyniki także nie zostały jeszcze ogłoszone, to bastiony republikańskie, które niemal na pewno przypadną Trumpowi. W ten sposób urzędujący prezydent może otrzymać 54 głosy elektorskie. Wciąż będzie brakowało 3.

Nawet przy założeniu, że republikanin zdobędzie jeden głos w Maine, to nadal Donald Trump będzie musiał odbić któryś ze stanów Joe Bidenowi. Najbardziej prawdopodobne jest, że mogłaby to być Nevada lub Arizona. W obydwu tych stanach do przeliczenia pozostaje jeszcze po około 15 procent głosów. W Nevadzie urzędującego prezydenta od konkurenta dzieli jedynie 8 tysięcy głosów.

Przy założeniu, że Arizona pozostaje w rękach demokraty, ale Nevada przypada Trumpowi, prezydent zbierze 274 głosy elektorskie i wygra wybory.

Joe Biden z żoną Jill PAP/EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

Scenariusze dla Joe Bidena

Łatwiejszą drogę do zwycięstwa ma Joe Biden, który już na ten moment dysponuje przewidywanymi 253 głosami elektorskimi.

Żeby utrzymać zwycięstwo, Joe Biden nie może przegrać żadnego ze stanów, w których utrzymuje przewagę. 17 mandatów z Nevady i Arizony da mu niezbędne do zwycięstwa minimum 270 elektorów.

Nawet jeżeli Biden straciłby na rzecz Trumpa Arizonę (11 elektorów) lub Nevadę (6 elektorów), to nadal może liczyć na zmianę proporcji w którymś z pozostałych stanów. We wspomnianej Pensylwanii, gdzie do policzenia jest jeszcze ponad 700 tysięcy głosów, zakłada się, że większość z nich trafi w ręce demokraty. Przy takim założeniu były wiceprezydent USA będzie mógł liczyć na 20 głosów elektorskich, które zrekompensowałyby mu ewentualną utratę regionów, w których na ten moment utrzymuje prowadzenie.

Podobnie, jeżeli chodzi o stan Georgia, w którym do zdobycie jest 16 mandatów do Kolegium Elektorów. Kandydatów dzieli tam nieco ponad 20 tysięcy głosów, a karty liczone są jeszcze między innymi w hrabstwie Fulton, gdzie zdecydowaną przewagę notuje Partia Demokratyczna.

W optymistycznym dla Bidena wariancie może on utrzymać Arizonę i Nevadę i powiększyć ten wynik o Pensylwanię i Georgie, co w efekcie zapewni mu 306 głosów elektorskich.

Autor:ft//now

Źródło: CNN, TVN24