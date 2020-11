Zwycięstwo Trumpa w tym stanie "gwarantuje jedno: dramatyczny wyścig do samego końca"

Od początku kampanii wyborczej w USA oczy opinii publicznej oraz wzmożona aktywność kandydatów skupiała się na Florydzie. Tam walka o głosy jest niezwykle wyrównana i nie sposób wskazać jeszcze zwycięzcy. Floryda to największy z tak zwanych stanów wahających się i jej zdobycie może zaważyć na wygranej w całym kraju. Jak zauważa stacja CNN, jeżeli Donald Trump ją utrzyma, będzie to oznaczało "dramatyczny wyścig do samego końca".