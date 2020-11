Donald Trump: Nic nie przyznaję. Przed nami długa droga

"Wybory sfałszowane. Wygramy" - ogłosił w mediach społecznościowych Donald Trump. Nie uznaje on wyników wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, które przegrał według projekcji wiodących amerykańskich mediów. W niedzielę opublikował serię tweetów, w pierwszym z nich napisał, że Joe Biden "wygrał, gdyż wybory zostały sfałszowane". W kolejnych precyzował swe stanowisko, które początkowo przez część komentatorów zostało przyjęte jako rodzaj przyznania się do porażki. Wyjaśnił, że jego zdaniem demokrata "wygrał tylko w oczach fake newsowych mediów".

Trump o wyborczej rywalizacji

W niedzielę Donald Trump opublikował na Twitterze serię wpisów odnoszących się do sytuacji wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

"Nic nie przyznaję. Przed nami długa droga"

Po tym wpisie część komentatorów sugerowała, że może on stanowić rodzaj przyznania się do porażki. Kolejne tweety prezydenta zaprzeczyły tej tezie. Po godzinie 15 polskiego czasu Trump oznajmił: "Wybory sfałszowane. Wygramy!".

Kilka minut później wyjaśnił, że jego Biden "wygrał tylko w oczach fake newsowych mediów". "Nic nie przyznaję! Przed nami długa droga. To były sfałszowane wybory!" - dodał.

Współpracownik Bidena komentuje

Wieloletni, zaufany współpracownik Joe Bidena, prawnik Rom Klain - o którym dziennik "The New York Times" napisał, że obejmie on najprawdopodobniej stanowisko szefa personelu Białego Domu - ocenił w niedzielę w NBC News, że profil Trumpa na Twitterze ani jego wpisy "nie czynią Joe Bidena prezydentem ani nieprezydentem".