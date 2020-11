"Dziecko zimnej wojny" i "dziwna relacja z Putinem". Ian Brzeziński o kandydatach na prezydenta

W trakcie rządów Donalda Trumpa stosunki amerykańsko-rosyjskie były dość nierówne. Widzieliśmy dziwną relację między Trumpem a Putinem - mówił w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Marcinem Wroną Ian Brzeziński, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i syn Zbigniewa Brzezińskiego. Ocenił również, że kontrkandydat urzędującego prezydenta, Joe Biden, to "dziecko zimnej wojny" i że w czasie kampanii "dał jasno do zrozumienia, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobi po wygranych wyborach, będzie wzmocnienie pozycji w NATO".

- Administracja Obamy i Bidena ze znacznym opóźnieniem zdecydowała się wysłać amerykańsie siły do Europy Środkowej po inwazji Rosji na Ukrainę. Trump bardzo wyraźnie powiedział, że chce zwiększenia zaangażowania sił amerykańskich w tym regionie, co doprowadziło do zacieśnienia współpracy z Polską - powiedział.

Brzezinski mówił również o tym, co jego zdaniem kolejna kadencja Trumpa czy też objęcie urzędu przez Bidena oznaczałyby dla przyszłości NATO. Wskazywał, że jeśli Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta, to "będzie to dla niego potwierdzenie słuszności jego poglądów na świat i dyplomację". - To będzie oznaczało, że jeszcze bardziej skupi się na przebudowie tych stosunków międzynarodowych, które uznaje za źle zrównoważone bądź niesprawiedliwe - zarówno, jeśli chodzi o stosunki dwustronne, jak i te z NATO - ocenił.