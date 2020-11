Gratulacje dla Bidena i Harris od trzech byłych amerykańskich prezydentów

Trzech byłych amerykańskich prezydentów wywodzących się z Partii Demokratycznej - Jimmy Carter, Bill Clinton i Barack Obama - pogratulowało Joe Bidenowi i Kamali Harris zwycięstwa w wyborach. Według przewidywań największych amerykańskich mediów to Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Harris wiceprezydentem.

W sobotę wieczorem polskiego czasu najważniejsze amerykańskie media, w tym CNN, NBC, Associated Press i Fox News przekazały, że według ich przewidywań Joe Biden zwyciężył wybory prezydenckie, dzięki wygranej w Pensylwanii. 20 głosów elektorskich z tego stanu zapewniło demokracie 273 głosy, wymagane do przekroczenia wymaganego progu zwycięstwa. Kilka godzin później CNN przekazało, że według projekcji tej stacji, Biden wygrał także w Nevadzie, co zapewniło mu łącznie 279 głosów elektorskich, po dodaniu sześciu z tego stanu.