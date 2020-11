Trump: Administracja nie zdecyduje się na lockdown. To kosztuje

Telewizja CNN w piątek po godzinie 14 czasu wschodniego (20 czasu polskiego) podała, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Georgii, gdzie do zdobycia było 14 głosów elektorskich, a Donald Trump w Karolinie Północnej, gdzie do wzięcia jest ich 15 . Tym samym, łącznie - według projekcji stacji - Joe Biden zgromadził 306 głosów elektorskich, a Donald Trump - 232.

Trump: innej administracji zajęłoby trzy, cztery, pięć lat, to co nam zajęło rok

Trump przypomniał, że amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez firmę projekt takiej szczepionki ma ponad 90 procent skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawek substancji. Projekt jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

- To przewyższa wszelkie oczekiwania - ocenił. - Średni czas wypracowania takiej szczepionki, w tym testy kliniczne i wytwórstwo, mogą zająć od ośmiu do dwunastu lat. Poprzez operację Warp Speed robimy to poniżej jednego roku - zwrócił uwagę. - Jeżeli mielibyście inną administrację, w której byliby inni ludzie, to co my zrobiliśmy, zajęłoby im trzy, cztery, pięć lat - ocenił.