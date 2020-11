CNN: Biden bierze Georgię, Trump - Karolinę Północną

Prezydent elekt Joe Biden wygrywa w Georgii, zaś Donald Trump w Karolinie Północnej - podał CNN. Według najnowszych projekcji amerykańskiej stacji, demokrata zdobył 306 głosów elektorskich, a republikanin - 232. Tym samym dziennikarze CNN uznali, że wyborcze pojedynki rozstrzygnięte zostały we wszystkich stanach.

Najważniejsze amerykańskie media, w tym telewizje CNN, Fox News i NBC oraz agencja Associated Press uznały, że demokrata Joe Biden zdobył w przeprowadzonych 3 listopada wyborach wystarczającą do zwycięstwa liczbę (270) głosów elektorskich. Donald Trump konsekwentnie przekonuje, że wybory zostały sfałszowane, a jego prawnicy składają do sądów kolejne pozwy wyborcze.