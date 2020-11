Kamala Harris do Amerykanów: widzieliśmy waszą odwagę oraz hojność i wielkoduszność

Pracownik komisji wyborczej w stanie Georgia w USA otrzymał groźby w związku z rzekomym wyrzuceniem do kosza na śmieci karty do głosowania. Na pokazanym na Twitterze nagraniu wideo widać, jak zgniata i wyrzuca kawałek papieru. Wywołało to podejrzenia, podkreśla CNN, że jest to karta wyborcza.

Dyrektor ds. rejestracji i wyborów w hrabstwie Fulton Richard Barron wyjaśnił, że pracownik przydzielony do procesowania kart do głosowania drogą korespondencyjną wyrzucił instrukcję, którą czasem zwracają wyborcy razem z kartą do głosowania. - W żadnym momencie pracownik nie był w stanie dotrzeć do karty do głosowania. Wyciąganie (z kopert) kart do głosowania odbywa się na następnym etapie procesu, a uprawnieni są do tego tylko pracownicy przydzieleni do ich sortowania – argumentował Barron.

Skontaktował się on z obwinianym pracownikiem, który powiedział mu, że opuścił dom, przebywa z przyjaciółmi i boi się nawet prowadzić samochód, ponieważ grożono mu i ujawniono wszystkie jego dane osobowe.