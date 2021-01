Biden w Atlancie, Trump na prowincji. Ostatnia prosta przed drugą turą wyborów w Georgii

Na finiszu kampanii przed drugą turą wyborów do Senatu w Georgii kandydatów obydwu partii wsparli urzędujący prezydent USA Donald Trump oraz prezydent elekt Joe Biden. Stawką głosowania, które odbędzie się we wtorek, jest kontrola nad wyższą izbą Kongresu Stanów Zjednoczonych.

W Georgii przeprowadzona zostanie we wtorek druga tura wyborów do Senatu USA, która rozstrzygnie, czy wyższą izbę Kongresu nadal będą kontrolować republikanie, czy też przejdzie ona w ręce demokratów. Stawką wyborczej rywalizacji są dwa miejsca w Senacie. Z ramienia Partii Republikańskiej o reelekcję ubiegają się David Perdue i Kelly Loeffler. Partie Demokratyczną reprezentują Jon Ossoff oraz Raphael Warnock.

Joe Biden i Donald Trump, rywale w listopadowych wyborach prezydenckich, w poniedziałek mobilizowali swój elektorat do głosowania. Republikanin na wiec wybrał prowincjonalne Dalton na północy Georgii, a demokrata swój bastion i największe miasto stanu - Atlantę.

Biden wspiera demokratów w Georgii

- Wygraliśmy tutaj trzy razy - powiedział Biden, odnosząc się do trzykrotnego przeliczenia głosów w Georgii. Zgodnie z końcowymi wynikami demokrata zwyciężył tu wyścig prezydencki o 11 779.

Joe Biden i demokratyczni kandydaci do Senatu: Jon Ossoff (po lewo) i Raphael Warnock PAP/EPA/ALYSSA POINTER

Biden krytykował także Trumpa za "marudzenie i narzekanie" na wynik wyborów i koncentrowanie się na polityce, a nie na zwalczaniu epidemii. Początek procesu szczepień w USA nazwał "okropnym". Przeciwko COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zaszczepiono dotąd ponad 4 miliony osób. To liczba znacznie niższa od wcześniejszych zapowiedzi rządu - do końca 2020 roku pierwszą dawkę otrzymać miało 20 milionów obywateli USA.

Krytyka rządu za odpowiedź państwa na epidemię stanowiła jeden z kluczowych punków kampanii Bidena. Jego zwycięstwo w Georgii, tradycyjnym bastionie republikanów, stanowiło największą niespodziankę listopadowych wyborów prezydenckich. Demokrata nie triumfował tu od 1992 roku. Do sukcesu rywala Trumpa przyczyniła się walnie wyjątkowa mobilizacja wyborcza w aglomeracji Atlanty wśród Afroamerykanów.

"Nie ma szans, że przegraliśmy w Georgii"

- Nie ma szans, że przegraliśmy w Georgii, to były sfałszowane wybory - zaczął swoje wystąpienie w Dalton Trump. Kilkukrotnie podkreślał w nim, że w jego ocenie dochodziło do wyborczych oszustw na korzyść jego rywala. Stwierdził także, że Sąd Najwyższy "dotychczas nas zawodzi" w kwestii wyroków dotyczących wyborów.

Prezydent ostrzegał, że demokraci w przypadku uzyskania kontroli nad Senatem będą chcieli "zamienić Stany Zjednoczone w Wenezuelę", podnieść podatki dla klasy średniej oraz przyjąć "dziesiątki milionów" nielegalnych imigrantów, co powodować będzie przeciążenie szkół i szpitali. Trump mówił także, że Dystrykt Kolumbii ogłoszony zostanie kolejnym stanem, co zagwarantuje Partii Demokratycznej "trwałą większość" w Kongresie. Obecnie ten stołeczny region USA nie ma swoich przedstawicieli w Kongresie, ale w wyborach prezydenckich jego mieszkańcy w znacznej większości opowiadają się za demokratami.

Trump wzywa do "znalezienia" brakującej liczby głosów

We wtorkowe wybory republikanie w Georgii wchodzą podzieleni. Trump, a wraz z nim jego zwolennicy, uważa że gubernator Brian Kemp oraz sekretarz stanu Brad Raffensperger (obaj reprezentują GOP) nie wspierają go wystarczająco. Drugiego z nich przywódca USA nazwał w poniedziałek "szalonym", zapowiedział również że za ponad rok zaangażuje się w kampanię wyborczą przeciwko Kempowi.

W sobotniej rozmowie telefonicznej Trump wezwał Raffenspergera do "znalezienia" takiej liczby głosów, by udało mu się prześcignąć w Georgii wynik wyborczy Bidena. Sekretarz stanu odpierał, że prezydent opiera się na teoriach spiskowych i głosi nieprawdziwe informacje. Zapewniał, że zwycięstwo Demokraty w Georgii jest uczciwe.

O co toczy się gra?

Do drugiej tury w Georgii dochodzi, gdyż żaden z kandydatów z tego stanu do Senatu nie uzyskał w wyborach 3 listopada 50 procent głosów. Były to jedyne nierozstrzygnięte w listopadzie pojedynki o miejsca w amerykańskiej izbie wyższej.