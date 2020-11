Trwa walka o amerykański Kongres. Media w USA prognozują rozkład sił

Z analizy amerykańskich mediów wynika, że Partia Demokratyczna utrzyma przewagę w Izbie Reprezentantów, choć skurczy się ona o kilka mandatów. W Senacie sytuacja jest niepewna, chociaż - według mediów - prawdopodobnie pozostanie on w rękach republikanów.

Wybory Izby Reprezentantów i jednej trzeciej składu Senatu odbyły się we wtorek razem z wyborami prezydenta. Według CNN w Izbie Reprezentantów wyłoniono dotąd zwycięzców w 387 z 465 potyczek. W 199 okręgach wygrali demokraci, zaś w 188 - republikanie.

Mimo że do kontroli nad izbą niższą Kongresu potrzebne jest 218 mandatów, to utrzymanie większości przez demokratów jest praktycznie pewne - uważają amerykańskie media. Choć przedwyborcze sondaże wskazywały na to, że mogą oni powiększyć swój stan posiadania, może się okazać, że ich przewaga stopnieje. W obecnym składzie Izby Reprezentantów mają 232 mandaty.