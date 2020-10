Od niej może zależeć przyszłość Stanów Zjednoczonych. Ruszają kluczowe przesłuchania

W poniedziałek rozpocznie się przesłuchanie przed senacką komisją sprawiedliwości kandydatki na sędzię Sądu Najwyższego Amy Coney Barrett. To kluczowy krok przed ostatecznym głosowaniem w amerykańskim Senacie, które ma odbyć się pod koniec października. Ewentualna nominacja Barrett budzi sprzeciw wśród demokratów, ponieważ dojdzie do niej w przeddzień wyborów prezydenckich, o których ostatecznym wyniku może rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

Prezydent Donald Trump nominował cieszącą się szerokim poparciem środowisk konserwatywnych Amy Coney Barrett po śmierci liberalnej sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Jej kandydatura trafiła teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie pod koniec października odbędzie się głosowanie. W związku z przewagą w rozkładzie mandatów (53 do 47) dla republikanów, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że 48-letnia Barrett otrzyma nominację. To z kolei sprawi, że w amerykańskim Sądzie Najwyższym umocni się przewaga sędziów z nominacji republikańskiej - będzie ich wtedy sześciu, na dziewięcioosobowy skład trybunału.