Joe Biden pisze do Andrzeja Dudy

W odpowiedzi na przekazane przez Andrzeja Dudę gratulacje po ogłoszeniu wyników głosowania Kolegium Elektorów, prezydent elekt USA Joe Biden skierował list do prezydenta Polski – poinformował na Twitterze szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski. "Wyrażam ubolewanie, że nie mieliśmy jeszcze okazji, by porozmawiać telefonicznie" – napisał Biden.

Informację o przesłanym przez Joe Bidena piśmie oraz jego treść przekazał w czwartek szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. "Panie prezydencie, dziękuję za pańskie ciepłe słowa i najlepsze życzenia. Wyrażam ubolewanie, że nie mieliśmy jeszcze okazji, by porozmawiać telefonicznie" – napisał prezydent elekt USA.

"Wybór na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych to dla mnie wielki zaszczyt i rozumiem jak wiele pracy przed nami" – podkreślił. Jak dodał, on i jego wiceprezydent Kamala Harris obejmują urząd "w czasie wielkich globalnych wyzwań". "Począwszy od rozprzestrzeniającego się koronawirusa, skończywszy na zmianach klimatu - wszystko to wykracza poza granice państw i wymaga międzynarodowej współpracy" – dodał Biden.