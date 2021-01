Trump: nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy

Nasze państwo ma dość i nie będziemy tego dłużej znosić - powiedział Donald Trump, ustępujący prezydent USA. Przemawiając podczas demonstracji swoich zwolenników, ponownie wspominał o rzekomych wyborczych oszustwach. - Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy - mówił do zgromadzonych w pobliżu Białego Domu. W środę Kongres Stanów Zjednoczonych ma ostatecznie potwierdzić ważność wyników listopadowych wyborów prezydenckich.

Kongres USA zebrał się, by ostatecznie potwierdzić ważność wyników amerykańskich wyborów prezydenckich

Trump chce odesłania części głosów elektorskich

Tego samego dnia w Waszyngtonie odbywają się demonstracje zwolenników odchodzącego prezydenta. Donald Trump przemówił do swoich sympatyków zgromadzonych w pobliżu Białego Domu.

Po jego wystąpieniu demonstranci przenieśli się przed Kapitol. Złamali tam blokady bezpieczeństwa i wtargnęli do siedziby Kongresu.

Trump kilkukrotnie wzywał swojego zastępcę, Mike'a Pence'a do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie w Kongresie i powstrzymania potwierdzenia ważności wyników głosowania. - Mam nadzieję, że zamierzasz stanąć w obronie naszej konstytucji i dobra naszego kraju. A jeśli nie, będę tobą bardzo rozczarowany, powiem ci to już teraz - powiedział Trump, kierując słowa do Pence'a.