Zwolennicy Trumpa apelowali o zwolnienie doradcy do spraw epidemii COVID-19, prezydent poprosił o czas

To nie jest dobra sytuacja - ocenił przebieg walki z pandemią w Stanach Zjednoczonych doradca Białego Domu do spraw COVID-19 Anthony Fauci. Lekarz ostrzegł przed wzrostem zakażeń w kolejnych tygodniach i mówił o niespójności działań władz. Prezydent Donald Trump na niedzielnym wiecu wyborczym na Florydzie nie wykluczył, że po wtorkowych wyborach może swego doradcę zwolnić.

Trump odparł, że docenia ich radę, ale poprosił, by "pozwolili mu poczekać do chwili po wyborach".

Niespójna reakcja władz

Anthony Fauci, który jest dyrektorem Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych, zwrócił uwagę w "Washington Post" na szczególne niebezpieczeństwo zagrażające ludziom w okresie jesienno-zimowym, kiedy większość czasu spędzają w zamkniętych pomieszczeniach. Postulował radykalne zmiany w podejściu do zdrowia publicznego.

"Dosadne ostrzeżenia Fauciego pojawiają się, gdy Trump w ostatniej próbie przekonania wyborców, że z powodzeniem radzi sobie z pandemią, przybywa do stanów i miast, gdzie odnotowano rekordowy wzrost liczby infekcji i hospitalizacji, organizuje wiece bez maseczek z udziałem tysięcy zwolenników, często z naruszeniem lokalnych przepisów dotyczących zdrowia" - zauważa waszyngtoński dziennik.

Według "WP" epidemiolog, który niegdyś odgrywał główną rolę w batalii z wirusem, opisuje jako niespójną reakcję władz w miarę wzrostu liczby przypadków wirusa. Gazeta, powołując się na kilku obecnych i byłych wyższych urzędników administracji, wyjaśnia, że Biały Dom jest prawie całkowicie skoncentrowany na szczepionce, chociaż eksperci ostrzegają, że jest mało prawdopodobne, aby był to cudowny środek na natychmiastowe zakończenie pandemii. Ich zdaniem w najlepszym razie upłyną miesiące, zanim zaszczepienie dziesiątek milionów ludzi doprowadzi do osiągnięcia odporności stadnej.

Kolejka do testów na COVID-19 w Los Angeles PAP/EPA/ETIENNE LAURENT

"To nie ma żadnego sensu"

- To bystry facet, który mówi o rzeczach, do których, jak sądzę, nie ma prawdziwego wglądu, wiedzy czy doświadczenia. (…) Jeśli się je przeanalizuje i rozważy, nie ma to żadnego sensu - przekonywał Fauci.