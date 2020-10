Trump "nie stwarza już ryzyka transmisji COVID-19 dla innych"

Donald Trump w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu o własnych siłach wyszedł ze szpitala imienia Waltera Reeda, w którym przebywał trzy doby. Po powrocie do Białego Domu, gdzie do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 dochodzi jego żona Melania, wyszedł na balkon, zdjął maseczkę i zasalutował do odlatującego śmigłowca. - Nie bójcie się koronawirusa - mówił w nagraniu sprzed swojej rezydencji.

"Są to totalnie źli ludzie. Wiedzą, co robią"

- Czuję się dobrze - zapewniał Trump, uśmiechając się do setek swoich zwolenników, głównie młodych Afroamerykanów i Latynosów zgromadzonych na południowym trawniku prezydenckiej siedziby. Prezydent wykorzystał spotkanie, aby powiedzieć, ile zrobił dla tych społeczności. Mówił między innymi, że domy, kościoły i biznesy czarnoskórych i latynoskich Amerykanów są plądrowane i dewastowane przez lewicowych fanatyków. - Są to totalnie źli ludzie. Wiedzą, co robią. Ale [Joe - przyp. red.] Biden nazywa ich pokojowymi demonstrantami - oświadczył. - On nie wierzy w wolność, ja wierzę w wolność całkowicie. (…) To, co my robimy, jest wolnością - przekonywał Trump, kierując krytykę w stronę swojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich.