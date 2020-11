Modlitwy w świątyni i fajerwerki na niebie. Dziękują bogom za zwycięstwo "córki Indii"

Kamala Harris bohaterką w Indiach

"Popatrz, kochanie, ona wygląda jak my"

Premier Indii Narendra Modi w gratulacjach skierowanych do Harris określił jej wygraną jako "przełomowy sukces" i powód do dumy dla całej społeczności Amerykanów indyjskiego pochodzenia.

Sonia Gandhi, liderka głównej partii opozycyjnej Indyjskiego Kongresu Narodowego, określiła Harris w skierowanym do niej liście gratulacyjnym jako "córkę Indii" i zaprosiła ją do odwiedzenia kraju jej przodków. "Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję powitać cię w Indiach, gdzie zostaniesz ciepło przyjęta, nie tylko jak przywódca wielkiej demokracji, ale także jako ukochana córka" - stwierdziła.

Świętuje także Irlandia oraz Sycylia

Radość zapanowała także na Sycylii. Burmistrz Mesyny Cateno De Luca wystosował zaproszenie do przyszłej pierwszej damy USA Jill Biden . Z tej włoskiej wyspy pochodził jej dziadek Domenico Giacoppa (zmienił potem nazwisko na Jacobs), który dotarł do Ameryki jako dziecko w 1900 roku. Obecnie nadal w Mesynie mieszka kuzynka żony Bidena.

"Mam nadzieję, że prezydent Biden przybędzie do Włoch i przyjedzie do Mesyny. Podejmiemy jego i jego małżonkę, by pokazać pierwszej damie, skąd pochodzi jej rodzina" - powiedział w niedzielę burmistrz. Podkreślił, że rodzinne strony Jill Biden to mała osada na przedmieściach, Gesso. "Zapoznamy ją z miejscowymi tradycjami kulturalnymi, kulinarnymi i artystycznymi" - podkreślił De Luca. Zauważył, że losy rodziny żony przyszłego prezydenta USA są symbolem historii wielu rodzin , który wyruszyły z Sycylii za ocean w "podróż nadziei".