Kolejne osoby z otoczenia Trumpa z koronawirusem. Wśród nich szef jego kampanii

Obecny szef kampanii Trumpa i szefowa kampanii z 2016 roku zakażeni koronawirusem

Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump zakażeni koronawirusem

W tym dniu Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że Hope Hicks została poddana testowi na obecność koronawirusa i wynik był pozytywny. - Spędzam z nią dużo czasu. Moja żona też - przyznał prezydent, który w kolejnych wyborach ubiega się o reelekcję z ramienia Partii Republikańskiej. Hope Hicks, jako czołowa doradczyni prezydenta, regularnie towarzyszy Trumpowi w jego służbowych podróżach. We wtorek poleciała z nim na pokładzie Air Force One do Ohio, gdzie odbyła się debata Trumpa z Joe Bidenen, kandydatem demokratów na prezydenta, a w środę do Minnesoty na kampanijny wiec.