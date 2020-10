"Niespodziewana wizyta" Trumpa. Pojawił się przed szpitalem

- To bardzo interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o COVID-19, to jak chodzenie do szkoły. To prawdziwa szkoła, nie taka jak z książek. Teraz to rozumiem - stwierdził w niedzielnym wystąpieniu Trump.

Pozdrawiał z tylnego siedzenia

Po zakończeniu nagrania, w którym obiecał złożyć "niespodziewaną wizytę", Trump wsiadł na chwilę do prezydenckiego samochodu, który wyjechał przed szpital. Z tylnego siedzenia, ubrany w maseczkę przywódca Ameryki pozdrawiał zgromadzonych przed szpitalem, którzy od piątku przychodzą tam, by go wesprzeć i życzyć mu zdrowia. Następnie wrócił do szpitala. Zespół medyczny potwierdził w niedzielę, że od wykrycia u prezydenta obecności koronawirusa SARS-CoV-2 dwukrotnie podano mu tlen. Jeśli jego stan będzie się dalej poprawiał, to może on zostać wypisany ze szpitala w poniedziałek - oświadczył w niedzielę doktor Brian Garibaldi, członek zespołu medycznego zajmującego się prezydentem.