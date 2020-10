Biały Dom o stanie zdrowia prezydenta Trumpa

W poniedziałek rano czasu lokalnego Trump po trzech dniach przestoju powrócił do swojej aktywności w mediach społecznościowych. W ciągu godziny wysłał 20 wpisów na Twitterze, zachęcających do głosowania na niego.

Donald Trump zakażony koronawirusem

"Mała niespodzianka" Donalda Trumpa

W niedziele Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Podziękował personelowi ze szpitala wojskowego. Zapowiedział, że przygotował "małą niespodziankę" dla "patriotów" wspierających go przed szpitalem. - To bardzo interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o COVID-19, to jak chodzenie do szkoły. To prawdziwa szkoła, nie taka jak z książek. Teraz to rozumiem - stwierdził w niedzielnym wystąpieniu Trump.